Windows 10’a Gece Modu Geliyor!

Gece modu olarak tanımlanan yeni özelliğin Windows 10 işletim sistemine geleceği öğrenildi.

Güncellenme 27 Aralık 2016 22:03

Windows işletim sistemi için geliştirilen yeni bir versiyon test kullanıcıları tarafından kullanılırken ekran görüntülerinde gece modunun da olacağı görüntülendi. Öyle ki bugüne kadar piyasaya sunulan hiçbir işletim sisteminde gece modu gibi destek bulunmazken Windows üzerinden Microsoft önemli bir gelişme aşamasında.

Mavi Işık Filtresi Windows’la Sunuluyor!

Mavi ışık filtresi olarak da tanımlanan gece modunda ekranın daha çok mavi ışık yayması ve görüntü kaybı olmadan bilgisayarın kullanılması sağlanıyor. Bu noktada ise kuşkusuz kullanıcıların gece boyunca Windows 10 işletim sistemini daha kolay bir şekilde kullanması sağlanacak. Mavi ışık filtresi sayesinde kullanıcıların gözü yormayan bir kullanım elde etmesi işletim sisteminin önemli özelliklerinden bir tanesi olacak.

Bugüne kadar Microsoft tarafından konu ile ilgili detaylar paylaşılmamış olsa da önümüzdeki günlerde sunulacak yeni güncellemelerde gece modu özelliğinin resmen tanıtılması ve kullanıma açılması bekleniyor. Yapılan testlerde özellikle ekran görüntülerinin paylaşılması bugüne kadar pek çok farklı bilginin öğrenilmesini sağlarken son yapılan sızdırmalar da gece modu için özel bir ayar ekranının açıldığı ve buradan kullanıcıların gece modu ile ilgili pek çok farklı işlemi yapabileceği belirtildi.

Mavi Işık Filtresi Gelişmiş Ayarlar!

Yeni özelliğin manuel olarak açılıp kapatabileceği gibi kullanıcılar belirli saat aralıklarında otomatik bir şekilde gece modu ile normal mod arasında geçiş yapması sağlayabileceği görülüyor. Bu açıdan Microsoft gece modu konusunda işi oldukça ileri bir seviyeye götürmeyi de başarmış durumda.