Windows 10 Ücretsiz Versiyonu Geliyor!

Windows 10 işletim sisteminin daha fazla kişi tarafından kullanılması için bugüne kadar agresif bir reklam stratejisi yürüten Microsoft, bu alanda hala geri adım atmış de

Güncellenme 20 Ocak 2017 19:44

Özellikle ücretsiz geçiş döneminde Windows 10 için sürekli bilgisayar ekranında büyük bildirimler göstererek kullanıcıları rahatsız eden Microsoft, bu dönemde yaptığı çalışmalar nedeniyle tüm eleştirileri kabul etmiş ve agresif bir reklam stratejisi yürüttüklerini doğrulanmıştı. Yapılan açıklamalar o dönemlerde özellikle bir pişmanlık göstergesi olarak da kabul edilirken bundan sonraki süreç içerisinde benzer stratejileri ve reklam uygulamalarının yürütülmesi düşünülmüyordu. Fakat özellikle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni haberler Microsoft’un bu konuda çok da pişman olmadığı ve yeni reklam stratejileri ile yeniden piyasaya giriş yaptığını gösterdi.

Reklamlı Ücretsiz Versiyon Gelecek!

Windows 10 için geliştirilen yeni reklam gösterme tekniğinin Google Chrome tarayıcısı ile bütünleştiği ve özel bir reklam sisteminin kullanıma sunulacağı ifade edildi. Aynı zamanda Windows 10 işletim sisteminin kullanıcılara reklam göstermesi halinde ücretsiz olarak kullanılabileceği de belirtildi. Bu açıdan ücretsiz olarak işletim sistemini kullanmak isteyenlerin Microsoft tarafından yayınlanan reklamları da görüntülemesi mecburi olacak. Konu ile ilgili elde edilen bilgiler oldukça somut ve detaylı olurken Microsoft kişisel alışveriş asistanı olarak başlatılacak programının, Google Chrome tarayıcısına ekleneceği ve kullanıcıların bu sistemi kullanması ile ücretsiz olarak Windows 10 kullanımına da sahip olacağı belirtildi. Yeni işletim sisteminin ücretsiz sunulacak olması pek çok kullanıcıyı cezp etmesi bekleniyor. Fakat reklamlar ile sürekli bilgisayarın rahatsız edilecek olması da kullanıcıları düşündürüyor.