Windows 10 Oyun Modu Resmen Tanıtıldı

Uzun zamandan beri oyun sektörünün en çok tartıştığı konuların başında gelen Windows 10 oyun modu için resmi tanıtım yapıldı. İşte oyun modu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 26 Ocak 2017 23:11

Microsoft, Windows 10 işletim sistemindeki oyun deneyimini daha da arttırabilmek adına önemli bir güncelleme sunarken, güncelleme ile birlikte oyun modunun neler getireceği ve kullanıcılara nasıl bir avantaj sağlayacağı da detaylı olarak paylaşıldı. Firma tarafından yapılan tanıtımlarda özellikle yeni oyun modunun nasıl bir kullanıma sahip olacağı özel bir video üzerinden paylaşıldı. Bu bakımdan konu ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isteyenlerin aşağıda yer alan videoyu izlemesi yeterli. Videoda yer alan detaylar Windows 10 oyun modunun nasıl olacağını ve kullanıcıların bu yeni özelliği nasıl kullanacağını detaylı olarak gösteriyor.

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Tanıtımlarda en çok dikkat çeken detay ise mevcut özelliğini kullanılabilmesi adına oyunların da Windows 10 oyun modunu desteklemesi gerekiyor. Bu açıdan şu anda oynanan oyunlar için Windows 10 oyun modunun kullanılabilmesi mümkün değil. Tanıtımda paylaşılan bilgilere göre Windows 10 oyun moduna uyumlu ilk oyunların Microsoft ve Xbox için çıkarılan özel oyunlar olacağı belirtildi. bu bakımdan diğer oyun geliştiricileri tarafından mevcut oyun moduna uyum sağlanması adına belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Fakat özellikle 2017’nin ikinci yarısı itibariyle mevcut entegrasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.