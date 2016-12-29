Windows 10 Oyun Modu Geliyor!

Windows 10 için yapılan testlerden sızdırılan görüntüler Windows 10 oyun modunun geleceğini gösterdi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 23:44

Windows 10 için yapılan geliştirmeler ile birlikte özellikle Directx 12 versiyonunun sisteme dahil edilmesi ilerleyen dönemlerde piyasaya sunulacak oyunlar için sistemin şimdiden hazırlanmasını sağlamıştı. Yeni gelen bilgilerde ise oyun deneyiminin Windows 10’da daha iyi hale getirilebilmesi adına yeni bir güncellemenin yapılacağı gösteriyor.

Oyun Modu Ne Getirecek?

Windows 10 oyun modu olarak adlandırılabilecek yeni özellik ile birlikte kullanıcıların oyunlardan maksimum performans elde edilmesi amaçlanacak. Öyle ki oyun moduna geçiş yapılması ile birlikte sistem kaynaklarının programlardan ziyade oyuna ayrılması ve oyunun sorunsuz bir şekilde oynanabilmesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Daha önce pek çok farklı Microsoft ürününde görmeye alışkın olduğumuz oyun modunun Windows 10 için geliştirilmesi ve Windows 10 ile birlikte bütünleşik hale getirilmesi kuşkusuz Windows işletim sistemine sahip ve oyun oynamayı seven kişiler için cazip bir seçenek yaratacak. Konu ile ilgili Microsoft resmi bir açıklama yapmadı. Fakat test görüntüleri ve paylaşılan güncellemelerdeki önemli dosyalar Windows 10 oyun modu konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Bu açıdan mevcut ipuçları doğrultusunda Windows 10 oyun modunun bir sonraki güncelleme ile gelebileceğini söylemek mümkün. Microsoft tarafından yapılacak güncelleme için bir aylık bir süre öngörülüyor. Oyun modu ile birlikte Microsoft’un oyunlara ağırlık verdiği de tahmin ediliyor.