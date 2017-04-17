Windows 10 Ölüm Yoluna Doğru Gidiyor

Bugüne kadar gelen her Windows sürümü gibi, Windows 10 da bir gün tarihe karışacak.

Güncellenme 17 Nisan 2017 18:28

Ancak bu güne kadar hiçbir Windows 10 yapısı için verilen resmi desteklerin ne zaman sona ereceği hakkında net bir tarih bilgisi belirtilmedi. Fakat gelen son açıklamalarla Windows 10 yapıları için verilen resmi desteklerin ne zaman sona ereceği hakkında bir tarihi bilgiye sahibiz.

Windows 10 Sürümü Sona Erecek

Her Windows sürümü gibi Windows 10 sürümü de her zaman hatalardan ve küçük problemlerden kaçınılmak amaçlı devamlı güncel tutulan bir işletim sistemi. Microsoft ise ilk Windows 10 sürümü olan 1607’nin resmi desteğini 9 Mayıs 2017 tarihinde sona ereceğini söyledi. 9 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanacak olan son güncelleme bir toplu güncelleme olacak.

Bu Windows 10 platformuna gelecek olan son güncelleme olduğu için büyük ihtimalle yayınlanan ilk Windows 10’un toplu güncellemeleri alacağı son güncelleme olacak. Bu tarihten sonra da güvenlik güncellemeleri dâhil olmak üzere herhangi bir güncelleme bu sürüm için kullanıcılara sunulmayacak. Bu yüzden sizlerin de daha güncel versiyonları geçiş yapmanızı öneriyoruz.

Bu anlattıklarımızdan anlamış olduğunuz gibi Microsoft, sizi daha güncel bir sürüme yükseltmenizi öneriyor. Daha güncel versiyona geçiş yapabilmek için Microsoft’un internet sitesindeki download (İndir) bölümüne giriş yaparak, güncel sürümleri indirebilirsiniz.