Windows 10 Mağazası Yakında E-Kitap Satışına Başlayacak

Microsoft, MSPowerUser tarafından son sızıntıya göre e-kitap işine girmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 18 Ocak 2017 14:29

Satış mağazasını geliştirmek isteyen Microsoft, önemli bir değişimi önümüzdeki günlerde duyurabilir. Son zamanlarda e-kitap satışlarını oldukça net bir şekilde gözler önüne seren Windows 10 mağaza özelliklerinin ekran görüntüsü oldukça ilgi çekerken, görüntülerin de paylaşılması uzun zamandan beri konuşulan dedikoduların da doğrulanmasını sağladı.

Ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, Windows Mağazası içererisinde açılacak e-kitap bölümünün kendine has bir sekmesi olacak. Aynı zamanda mağaza üzerinden Windows 10 çalıştıran bilgisayarlar ve telefonlarda kolay bir şekilde ilgili bölüme geçiş yapılması için gerekli altyapı kurulacak. Kreatif listeleri ve koleksiyonları sunmanın yanı sıra yeni yayınlanan e kitaplar için bölüm içerisinde ayrı listeler hazırlanacak.

EPUB Hazırlığı Yapılıyordu

MSPowerUser tarafından yapılan haberlerde Microsoft'un Edge tarayıcısına yönelik e-kitaplar için EPUB dosya standardı geliştirmelerini sürdürdüğü ve tarayıcıyı bu konuda hazır hale getirdiği de belirtildi. Bu destek ile birlikte edge üzerinden dosya türüne göre yer işaretleri, tablolar, yazı tipi özelleştirme ve daha fazlasının sunulması da mümkün olabilecek. Web sitesi için yapılan bu yeniliğin özelliğin 2017 ilkbaharında yayınlanacak olan İçerik Oluşturucu Güncellemesi ile duyurulacağı belirtiliyor. Bu bakımdan e-kitap için de yine ilkbahar itibari ile yeni duyurular yapılabilir.

Yapılan sızdırmalar e-kitap okuyucuları tarafından olumlu karşılandı. Bu bakımdan Microsoft kullanım oranları yeni özelikle sonrasında artabilir.