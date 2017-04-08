Windows 10 Kurulumu Cortana İle Yapılacak

Windows 10 işletim sisteminin daha kolay bir şekilde kurulması adına sanal asistandan yardım alınabileceği belirtildi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 18:44

Bilgisayara Windows işletim sistemini kurmak çoğu kişi için büyük bir soru işareti olurken sanal asistanlar artık bu aşamada devreye girecek. Windows 10 işletim sistemi ile birlikte Microsoft kullanıcıları bu konuda yenilik ve kolaylık sunmak istiyor. Bu kapsamda özellikle Cortana ön plana çıkarılarak işletim sistemlerinden biri olarak gösterilen kullanıcıların Windows 10 işletim sistemi kurma noktasında kolaylık sağlanmasıh hedefleniyor.

Komutlarla Windows Kurmak Nasıl Olurdu?

Yapılan ilk açıklamalarda yeni sistemde sadece komutların kullanılmasıyla işletim sisteminin kurulabileceği belirtilirken bu durum önümüzdeki dönemlerde bilgisayarların daha kolay bir şekilde kurulmasını sağlayacak. Bu gelişmeler Windows 10 kurulumu ve bakımı konusunda kullanıcıların sesli asistan üzerinden yardım almasını ve daha kolay bir şekilde kurulum yapabilmesi adına da büyük bir şans yaratıyor. Şu an için Türkiye'de kullanımda olmasa da önümüzdeki dönemlerde Windows 10 işletim sistemi ve diğer uygulamalarda kullanılabilecek sesli asistan yardımının alınması mümkün olacak.

Cortana Dünya genelinde yüksek kullanım oranlarına sahip olurken özellikle Türkçe desteğinin olmaması Türkiye'de en büyük hayal kırıklıklarından birisi olarak değerlendiriliyor. Bu bakımdan şu anda olmasa da önümüzdeki günlerde uygulama için yapılacak güncellemeler sayesinde farklı yenilikleri ve sanal asistan tarafından sorulacak özellikleri kullanabilmek mümkün olacak.