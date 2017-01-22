Windows 10 İçin My People Gecikmesi Geldi!

Microsoft tarafından Windows 10'a yönelik yeni bir gelişme yapılması beklenirken, My People olarak adlandırılan özelliğin ertelendiği duyuruldu.

Güncellenme 22 Ocak 2017 23:44

Windows 10 içni yeni bir önizleme yapısı Microsoft tarafından resmen sunuldu. Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulması beklenen My People özelliği için ide Microsoft özel bir açıklama yaptı ve özelliğin geciktirildiğini duyurdu. Bu bakımdan beklenen özellik için şu anda herhangi bir gelişme yaşanmadı ve ikinci bir güncellemeye kadar My People cihazlarda kullanılamayacak.

Windows 10 yapı 15014 olarak duyurulan yeni güncellemede My People gecikmesi yaşansa da pek çok yeni özellik ve işlevsellik katılmış durumda. Bu bakımdan Windows 10 için sunulan yeni özellikler ile birlikte işletim sisteminin çok daha iyi bir hale geldiği ve geliştiğini söylemek mümkün.

My People Ne İşe Yarıyor?

Kişilerin arkadaş ve ailesini kaydedebileceği özel bir özellik olan My People, kolay bir şekilde erişime imkan tanıyacak. Bu bakımdan işletim sistemi üzerinden iletişim kurmak ve kişiler ile farklı iletişim kanallarını kullanarak etkileşime geçmek çok daha kolay olacak. Fakat bu konuda bir sonraki güncellemeyi beklememiz gerekiyor. Zira Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamalarda güncelleme için önümüzdeki dönemlerin beklenmesi gerektiği ve bir sonraki güncellemeye durumun ertelendiği belirtildi.

My People güncellemesini de içerek bir sonraki Windows 10 güncellemesi Nisan ayında sunulacak.