Windows 10 Güncellemelerinde Yeni Plan Açıklandı

Windows 10 işletim sistemi için Microsoft düzenli aralıklarla güncelleme yaparken güncelleme için Eylül aylarının tercih edileceği belirtildi.

Güncellenme 22 Nisan 2017 20:15

Windows 10 creators güncellemesi olarak adlandırılan güncellemeler şu anda Windows 10 işletim sistemini kullanan cihazların büyük bir bölümüne girerek en büyük güncellemeler için yeni bir servis planın belirlendi açıklandı. Yeni plana göre güncellemeler artık sadece Eylül ayında gelecek ve 2 yılda bir gerçekleştirilecek. Bu bakımdan Windows 10 işletim sistemi için Eylül ayında yapılacak güncellemeler aynı zamanda kullanıcıların işletim sistemlerinde de büyük bir değişiklik yaratacak.

Kuşkusuz alınan bu karar Windows 10 güncellemeleri belli bir periyoda bağlı olarak güncelleme yapılmasını sağlayacak. Belirtilen güncelleme dışında Windows 10 için küçük ve farklı güncellemeler de aynı şekilde sunulmaya devam edecek. Bu bakımdan belirtilen güncellemeler sadece işletim sistemine yapılacak büyük güncellemeleri kapsayacak. Büyük güncellemelerin dışındaki tüm güncellemeler normal akış içerisinde ve gerekli görüldüğü takdirde kullanıcılara Windows üzerinden gönderilecek.

Özellikle Windows 10 işletim sistemini çok daha iyi bir duruma getirmek isteyen Microsoft güncellemelerini daha hızlı ve etkili bir şekilde sunmayı hedefliyor. Bu bakımdan büyük güncellemelerin yanında yapılacak ara güncellemelerde işletim sisteminin daha iyi hale gelmesinde oldukça önemli bir işleve sahip güncellemeler ile ilgili plan hazırlıklarını sona erdiren Microsoft bundan sonraki süreç içerisinde daha düzenli bir şekilde işlem yapabilecek.