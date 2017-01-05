Windows 10 Dev Güncellemesi Nisan’da Geliyor

Microsoft tarafından Windows 10 için geliştirilen yeni güncellemenin Nisan ayında sunulabileceği belirtildi.

Güncellenme 05 Ocak 2017 17:02

Windows 10 işlem işletim sistemi için büyük güncellemeler yaparak etkili değişiklikler yaratmayı amaçlayan Microsoft, bu konuda Windows 10 Creators Update üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncellemeden Detaylar Geldi

Yeni güncelleme ile ilgili elde edilen bilgilerde güncellemenin Nisan ayı içerisinde sistemlere sunulacağı belirtildi. Nisan ayında yapılacak yükleme işlemleri ile pek çok farklı özellik de kullanılmaya başlanacak. Güncelleme hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olsak da özellikle sanal gerçeklik başlıkları ile uyumlu bir şekilde işletim sisteminin kullanılmasını sağlayan Windows Hologprahic için kapsamlı bir yenilik getirilecek. Böylece piyasada sanal gerçeklik başlıkları üreten markaların ürünleri de Windows 10 ile çalışabilecek.

Windows 10 güncellemesi ile birlikte gelmesi beklenen diğer özelikler ise şöyle;

Paint'in 3D versiyonu

Aksiyon Merkezi değişiklikleri

Görev çubuğuna eklenen yeni bir kişiler çubuğu

Microsoft'un F.lux benzeri mavi ışık azaltma özelliği

Şimdilik yeni güncelleme ile ilgili bildiklerimiz sadece bunlarla sınırlı. Fakat işletim sisteminin çok daha iyi bir hale getirmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Microsoft’un çok daha fazlasını sunması bekleniyor. Bu açıdan Nisan ayı itibariyle yapılacak tanıtımlar sonrasında işletim sisteminde bizleri bekleyen özellikleri ve cazip fırsatları görebilmemiz mümkün olacak. Kullanım oranlarının hala iyi olmadığı Windows 10 için kapsamlı bir değişim ve yenilik de aslında zorunlu.