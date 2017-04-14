Windows 10 Creators Güncellemesi Yayılmaya Başladı

Windows 10 Creators dağıtılmaya başladı. İşte yeni güncelleme ile ilgili detaylar.

Güncellenme 14 Nisan 2017 17:41

Microsoft, söz verdiği gibi Windows 10 Creators Update'i tüm Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladı. Güncelleme, Paint 3D, Oyun Modu, yeni bir Gizlilik Kontrol Paneli, Microsoft Edge'e 3D desteği gibi önemli değişiklileri sisteme getirdi.

Windows 10 Creators Güncellemesi Nasıl Alınır?

Windows 10 Creators güncellemesi için kişilerin otomatik güncelleme halinde yapması gereken bir işlem bulunmuyor. Fakat kısa süre içerisinde güncelleme almak için kişilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor.

Ayarlar'dan Windows Update bölümüne gidin ve henüz yapmadıysanız, Windows 10 Sürüm 1607'nin Toplu Güncelleştirmesini (KB4015217) karşıdan yükleyin. Windows 10 Sürüm 1607 için Toplu Güncelleştirme KB4015217 olarak adlandırılan bu güncelleme ile birlikte Windows 10 Creators güncellemesinin son versiyonu indirilebilir.

Karşıdan yüklenen Windows 10 Updater'ı çalıştırın ve güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için Şimdi Güncelleştir'i tıklatın (KB4015583- 15063) Güncelleme arka planda indirilecek ve kurulacak ve hazır olduğunda cihazı yeniden başlatmanızı isteyecektir.

Windows 10 Creators Güncellemesinde Ne Var Ne Yok?

Yeni Paint 3D uygulaması, 3B nesneler oluşturulmasına, renk veya dokuların değiştirilmesini, 2D görüntüleri 3D sanat yapıtlarına dönüştürmeye olanak tanıyor. Windows 10'da oyunun akış haline getirilmesi ise artık daha kolay. Oyun oynarken Windows tuşu + G tuşlarına basıldığında oyun çubuğu görüntülenir. Burada seçeneklere ek olarak Beam'i başlatmak için bir yayın simgesi kolayca görülebilir.