Windows 10 işletim sisteminin farklı bir versiyonunu sunmak isteyen Microsoft, Windows 10 Cloud işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncellenme 05 Şubat 2017 17:11

Özellikle Google tarafından geliştirilen Google Chrome işletim sistemi ile bulut sistemlerine yönelik önemli bir atılım gerçekleştirilirken Google Cloud’a rakip olarak Microsoft’tan hamle gecikmedi. Microsoft tarafından geliştirilen yeni sistem Windows 10 Cloud olarak adlandırılırken yeni sistemin ekran görüntüleri de paylaşıldı.

Windows 10 Cloud Geliyor!

İşletim sistemi hakkında bugüne kadar paylaşılan bilgilerde sadece mağazada yer alan uygulamaların çalıştırılabileceği bir sürümün sunulacağı belirtilirken, kullanıcılar bulut sisteminin gücünden yararlanarak eş zamanlı olarak farklı platformlarda Bulut işletim sistemini daha kişisel bir şekilde kullanabilecek.

32 bit uygulamaların çalışmayacağı Windows 10 Cloud işletim sisteminde bu bakımdan kısıtlı bir kullanımın olacağını söylemek mümkün. Fakat Windows 10 Cloud gibi benzer sistemlerde farklı özelliklerden ziyade kullanıcıların performans odaklı iyi bir işletim sistemine sahip olması ve özellikle işlere yönelik kolay bir şekilde çözümler elde etmesi önemli. Yeni ekran görüntülerinden elde edilen bilgilerde ise özellikle pencere boyutlarının değiştirilebilmesi dikkat çekiyor.

Bu bakımdan kullanıcılar yeni ekran işletim sistemi ile birlikte masaüstünde farklı şekillerde organize ederek farklı pencerelerde çalışabilecek. Önümüzdeki günlerde Windows tarafından bu konuda detaylı bir şekilde tanıtımın yapılması beklenirken, özellikle işletim sisteminin beklentileri karşılayabilir durumda olması bu konuda büyük bir kolaylık sağlayacak.