Windows 10 Başlangıçta Parola Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10’daki varsayılan ayarlar, kullanıcıların bilgisayarda oturum açmak için parola yazmasını gerektiriyor. Peki bu sorun nasıl çözülebilir?

Güncellenme 17 Ocak 2017 18:11

Windows 10 ev kullanıcıları için sürekli şifre girmek can sıkıcı olabiliyor. Eğer bu sorunu siz de yaşıyorsanız ve uzun parolalardan bıktıysanız parolaya alternatif olarak PIN kullanabilirsiniz. PIN kodu dört haneli bir sayı olmak zorunda. Yani bunu yazması parolaya kıyasla daha kolay.

Parola Yerine PIN Nasıl Belirlenir?

Ayarlar uygulamasını açıp “Hesaplar > Oturum açma seçenekleri”ne girin. PIN başlığı altındaki “Ekle” düğmesine tıklayın. Buradan yeni bir PIN oluşturabilirsiniz. PIN bilgisayara özel olarak üretiliyor ve sadece yerel olarak depolanıyor. Bilgisayarınız çalınsa bile birkaç yanlış denemeden sonra PIN iptal oluyor, yine parolayla oturum açmak gerekiyor.

Resimli Parola Kullanma

Alternatif olarak, Windows 10’da oturum açmak için “resimli parola” kullanabilirsiniz. Bu parola türünde, sevdiğiniz bir resmi seçtikten sonra üç el hareketiyle bir çizim yapmanız gerekiyor. Bu çizimler parola olarak kaydediliyor ve oturum açarken onları tekrarlamanız gerekiyor. Bu zekice çözüm, sizi parola ve PIN yazmak kurtarıyor.

Şifreli Girişi Tamamen Kaldırma

Evinizde tek başına yaşıyor ve masaüstü bilgisayarınızın kurcalanmayacağına veya çalınmayacağına inanıyorsanız oturum açmayı tamamen kapatabilirsiniz. Bunun için Başlat’a tıklayıp netplwiz yazın ve Enter’a basın. Açılan penceredeki “Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir.” işaretini kaldırıp Tamam’a tıklayın.

Bilgisayarı yeniden başlatınca Windows’un hiçbir şey sormadan açıldığını göreceksiniz.