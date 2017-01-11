Windows 10 Artık Kullanıcıları İzleyecek!

Windows için akıllı yeni bir güvenlik özelliği İçerik Oluşturucu Güncellemesi ile birlikte geldi. İşte yeni güvenlik özelliği ile ilgili detaylar.

Güncellenme 11 Ocak 2017 22:02

Yüz tanıma özelliğini artık bir kamerayla Windows kilidini açmak için kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Görünüşe göre, Windows 10 için gelen içerik oluşturucu güncelleştirmesiyle, Microsoft, bilgisayardan uzaklaştığınızda bilgisayarın otomatik olarak tekrar kilitlenmek için güvenliği genişletecek. Bu bakımdan kullanıcıların verilerine erişim tamamen ortadan kaldırılmış olacak.

Yeni Güvenlik Çok Sevilecek!

Dinamik Kilit olarak bilinen yeni özellik PC'nizin önünde olup olmadığını algılayacak ve makinenin kilitlenmesini sağlayacak. Bu açıdan özellik tarafından yapılacak takip işlemleri ile birlikte kişiler bilgisayar başından kalktıktan sonra bilgisayar kilitlenerek kullanıma kapanacak. Bu özellikle işyerinde kesinlikle büyük bir nimet olacak. Çünkü kahve ya da diğer ihtiyaçlar için kişilerin bilgisayarın başından kalkması sırasında bilgisayardaki gizli verilere bakabilecek kişiler için artık önemli bir güvenlik kalkanı kurulacak. Üstelik kişilerin herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmadan tüm işlemler sistem tarafından yapılacak. Yeni güncelleme ile ilgili yapılan incelemelerde ön plana çıkan artılar ve eksiler ise şöyle;

Olumlu Yönler:

Başlat menüsü iyileştirmeleri

Eylem Merkezi ve Cortana geliştirmesi

Edge yükseltmeleri

Windows Hello için basit ve güvenli sistem