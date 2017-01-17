Williams ve Raonic 2. tura yükseldi

Serena Williams Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Reonic ise erkeklerde 2. tura yükselmeyi başardı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 10:33

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 2 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, adlarını 2. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan ABD'li Serena Williams ile dünya 59 numarası Belinda Bencic karşılaştı. Maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Williams, tur atladı.

Kadınların 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Sara Sorribes Tormo'yu, 6 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova, Denisa Allertova'yı, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta da Kirsten Flipkens'i 2-0 yendi ve 2. tur vizesi aldı.

Raonic ve Nadal, rakiplerini 3 sette geçti

Geçen yıl yarı final oynayan tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, dünya sıralamasının 70. basamağındaki Dustin Brown'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

2014 Fransa Açık'tan bu yana grand slam şampiyonluğu kazanamayan 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Florian Mayer karşısında oynadığı ilk tur maçından 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) galip ayrıldı.

AA