Williams ve Raonic 2. tura yükseldi
Serena Williams Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Reonic ise erkeklerde 2. tura yükselmeyi başardı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 2 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, adlarını 2. tura yazdırdı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl final oynayan ABD'li Serena Williams ile dünya 59 numarası Belinda Bencic karşılaştı. Maçı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Williams, tur atladı.
Kadınların 5 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Sara Sorribes Tormo'yu, 6 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova, Denisa Allertova'yı, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta da Kirsten Flipkens'i 2-0 yendi ve 2. tur vizesi aldı.
Raonic ve Nadal, rakiplerini 3 sette geçti
Geçen yıl yarı final oynayan tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Milos Raonic, dünya sıralamasının 70. basamağındaki Dustin Brown'ı 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
2014 Fransa Açık'tan bu yana grand slam şampiyonluğu kazanamayan 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Florian Mayer karşısında oynadığı ilk tur maçından 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) galip ayrıldı.
AA