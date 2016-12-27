WhatsApp’ta Mavi Tik Göndermeden Mesajlar Nasıl Okunur?

WhatsApp kullanan kişiler özellikle mesajın okunduğu bilgisini karşı tarafa iletmek istemiyorsa bu küçük detay ile durumu önleyebilir.

Güncellenme 27 Aralık 2016 21:03

WhatsApp'ta kişilerin çevrim içi olması, en son çevrimiçi olduğu saat, mesajın okunup okunmadığı gibi tüm detaylar karşı taraf tarafından öğrenilebiliyor. Bu pek çok kişi için önemsiz olarak görünse de çok önemli mesajları okumak ve okunduğunun öğrenilmesini istemiyorsanız bu konuda önlem alabilirsiniz. Özellikle son dönemlerde pek çok kişinin internet üzerinden paylaştığı bir taktik sizin de gizli bir şekilde mesajları okumanızı sağlayabilir.

Uçak Modundan Yararlanın!

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda kişilerin mesaj okuduğunun karşı tarafa iletilmemesi adına uçak modunu açması gerektiği ifade ediliyor. Belirtilen uçak moduna açıldığında tüm veri bağlantıları ve diğer yerel ağlar iptal edileceğinden dolayı uygulamanın anlık olarak bilgi alması da önlenecek. Böylece kişiler uçak moduna aldıktan sonra WhatsApp uygulaması üzerinden gelen mesajı okuyarak bu konudaki ihtiyacını giderebilecek. Fakat bu durumda en önemli detay telefonun yeniden internete bağlanması halinde gerekli olan bildirimlerin karşı tarafa gönderileceği. Bu açıdan özellikle kısa süreli bildirim göndermeme noktasında ihtiyacınız varsa sizler de WhatsApp için uçak modundan destek alabilir ve mesajları okuyarak işlerinizi çözümleyebilirsiniz.