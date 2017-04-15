WhatsApp'ta Artık Gönderdiğiniz Yanlış Mesajlardan Kurtulmak Mümkün

Dünyanda genç yaşlı herkesin kullanmakta olduğu WhatsApp uygulamasında artık göndermiş olduğunuz yanlış mesajları silinebilirsiniz.

Güncellenme 15 Nisan 2017 19:23

Dünyanda genç yaşlı herkesin kullanmakta olduğu WhatsApp uygulamasında artık göndermiş olduğunuz yanlış mesajları silinebilirsiniz.

WhatsApp in ‘İptal’ özelliği geçtiğimiz yıl devreye sokulmuştu. Bazı insanlar bu ‘İptal’ özelliğinden haberdar olsa da çoğu insan bu özelliğin nasıl çalıştığına dair bilgi sahibi değil.

Peki, Bu Silinme İşlemi Nasıl Gerçekleşecek?

WhatsApp te ‘İptal’ özelliğini kullanabilmeniz için her şeyde olduğu gibi bu konuda da bazı kurallar mevcut. Bu kural ise sizin gönderdiğiniz mesajlar karşı taraf tarafından okunmamış olması gerekmekte. Karşı taraf tarafından okunmayan mesajların ‘İptal’ özelliği ile silinmesi sonucu çift taraflı silinme gerçekleşmekte. Bu konuda WhatsApp kullanıcılarına güzel bir özellik sunmakta. Ancak şuan bu özellikle ilgili bazı sorunlar olduğundan ötürü kullanımında bazı sıkıntılar yaşanmakta. Bu konu üzerine fazla bilgi sahibi değiliz. Lakin muhtemelen en yakın zamanda kullanımının sorunsuz hale getirilip hizmete sunulacağı bir gerçek.

WhatsApp genel olarak genç nesillere hitap etmesini göz önünden bulundurduğu için bu tarz yenilikler getirerek gençler için birçok sorun teşkil edebilecek probleme el atmaya devam ediyor. WhatsApp kullanıcılar tarafından ‘İptal’ özelliği hem hayat kurtarıcı hem de istem dışı olacak yanlış mesajlardan kurtulmanın mümkün hale getirilmesi kullanıcılar tarafından sevilen bir nokta olduğu aşikâr. Sevilmesinin yanı sıra şuanda kullanımında yaşanan problemler yüzünden bir müddet kullanılamayacak.