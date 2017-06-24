WhatsApp'la Tüm Dosya Türleri Gönderebilecek

WhatsApp için yapılan yeni güncellemeler ile birlikte artık dosya türü sınırlamasının uygulamada kaldırıldığı belirtildi.

Güncellenme 24 Haziran 2017 18:47

WhatsApp üzerinden dosya alışverişi yapmak isteyen kişiler, yenilenen WhatsApp sürümü sayesinde sınırsız bir şekilde farklı dosya sürümlerini kullanarak arkadaşlarına gönderebilecek. Uzun zamandan beri WhatsApp'a gelmesi beklenen bu özellik, kullanıcıların oldukça cazip bir imkândan yararlanmasını sağlayacak. Öyle ki tüm dosya türlerini kapsamı altına alınması herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanıcıların birbirlerine dosya göndermesini ve transfer yapmasını sağlayacak. Son dönemlerde kullanım oranlarının daha da artması, farklı ihtiyaçların da ortaya çıkmasına neden olurken WhatsApp güncellemesi bu konudaki büyük bir eksiği de kapatıyor.

Hangi Dosya Türleri Kullanılacak?

PDF, MP3, Microsoft Office dökümanları ya da telefonda yer alan bir uygulama App kullanıcıları WhatsApp üzerinden atılabilecek. Böylece kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bundan sonraki süreçte arkadaşlarından yardım alması da mümkün olacak. Android ve iOS kullanıcıları için geliştirilen bu yenilik aynı zamanda sınırlarının kaldırılmasını da sağlıyor. Öyle ki daha önce maksimum 16 MB’a kadar veri gönderme imkanı elde eden kullanıcılar, dosya sınırlarının artırılması ile birlikte daha yüksek boyutlardaki dosyaları da gönderebilme şansına sahip. Android kullanıcıları için 100 MB olarak belirlenen bu rakam, iOS sürümünde 128 MB olarak ayarlanmış.