WhatsApp'a Yeni Özellikler Eklendi

WhatsApp için yapılan yeni açıklamalarda iki yeni özelliğin uygulamaya eklendiği belirtildi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 21:32

Uzun süreden beri farklı özellikler ile güncellenen WhatsApp, eski yıllarda olduğu durumdan oldukça uzak. Yenilenen özellikler ve geliştirilen uygulama sayesinde pek çok farklı işlemin yapılabildiği WhatsApp'ta eklenen iki yeni özellik kullanıcıların özellikle GIF kullanımını daha da etkin bir hale getirecek. Öyle ki hareketli görüntü olarak adlandırılan GIF kullanımında artık uygulama üzerinden arama yapabilmek mümkün olacak.

GIF Desteği Geldi

Daha önce iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanıma sunulan bu yeni özelliğin Android işletim sistemi için de geliştirildiği belirtilirken artık hem Android hem de iOS’ta GIF alma ve gönderme konusunda büyük bir kolaylık sağlanacak. GIF göndermek istendiğinde kullanıcıların sadece telefon hafıza ve klasörleri üzerinden arama yaparak uygulama üzerinden tanımlaması gerekirken artık bir arama bölümü üzerinden kolay bir şekilde farklı GIF’lere erişim sağlanabilecek. Üstelik özel bir sistem ile entegreli bir şekilde çalışan WhatsApp, böylece telefonlarda olmayan görüntülerin de gönderilmesini sağlayacak.

WhatsApp için geliştirilen bu özellik sohbet ve mesajlaşmaları daha eğlenceli bir hale getireceği gibi yeni eklenen özelliklerden bir diğeri medya sınırının arttırılması oldu. Bu yenilik ile kısıtlama olmaksızın kullanıcıların mesaj atmasını sağlanacak. Öyle ki daha önce kullanıcıların daha fazla fotoğraf ve video göndermesi kısıtlanırken yeni yapılan iyileştirme sayesinde bu gönderim limiti 30'a çıkarıldı.