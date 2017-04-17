WhatsApp Tarafından Önemli Bir Güncelleme

WhatsApp için yeni bir güncelleme daha paylaşıldı. İşte konuyla ilgili detaylar.

Güncellenme 17 Nisan 2017 19:29

Bugüne kadar her telefon kullanıcısı telefon numaralarını değiştirdikten sonra bütün arkadaş listesinin bu durumdan haberdar olmasını sağlamanın baya zor olduğunu söylüyor. Ancak WhatsApp bu zor durumun önüne geçmek için bir adım atıyor. WhatsApp’ın Windows Phone cihazlar için olan uygulamasında deneme sürecinin başlatıldığı bu yeni güncelleme telefon numaranızı değiştirdiğiniz durumlarda sizin arkadaş listenizdeki herkesi bu durumdan haberdar edecek.

WhatsApp Desteği Artıyor!

WhatsApp bildiğiniz üzere telefon numaraları üzerine bağlı bir uygulama olması nedeniyle, telefon numaranızı değiştirdiğinizde yaşanacak çileler herkes tarafından bilinir durumda. Fakat Windows Phone ve Windows 10 Mobile platformlarında deneme sürecine alınan bu yeni sistem sayesinde WhatsApp kullanıcılarının bu çilenin yaşanmasını istemediğini düşünmemizi sağlıyor.

Herkesin hayatında sevdiği insanlar dışarısında, sevmediği insanlar da mevcut. Ancak WhatsApp bu yeni gelecek sistemde bunun da önüne geçmiş durumda. Burada anlatmak istediğimiz konu telefon numaranızı değiştirdiğinizi arkadaşlarınıza bildirecek sistemin tüm rehberinize değil, sizin seçmiş olduğunuz kişiler tarafından haberdar olmasını sağlamakta. Tabi ki gönderme seçenekleri sadece bununla kalmıyor. Diğer bir seçeneğimiz ise yalnızca konuşma penceresine sahip olan kullanıcılara yollanması. Bu şekilde sizin sıklıkla muhabbet etmiş olduğunuz arkadaşlarınıza kolaylıkla haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz

Bu özellik şimdilik Windows Phone ve Windows 10 Mobile üzerinde kullanıma geçecek olsa da, bir süre sonra Android ve IOS işletim sistemleri için de kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.