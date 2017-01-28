WhatsApp İçin Yeni Özellik Geldi!

WhatsApp için yeni özellik, grup üyelerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. İşte WhatsApp için detaylar.

Güncellenme 28 Ocak 2017 21:47

Geçen hafta içerisinde mesajlaşma uygulamasının Android uygulamasının beta sürümünde birkaç faydalı özellik üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Mesajı iptal etme özelikle dikkat çekerken mesaj okunmadan mesajın geri gönderilmesi için istekte bulunmak ve mesajı iptal etmek mümkün.

WhatsApp Diğer Özelliği Ne?

Hazırlanan başka bir özellik ise Düzenle (Edit) oldu. Mesajı iptal etme işlemine benzer şekilde, gönderilen bir gönderinin okunmamış olduğu sürece mesaj üzerinde değişiklikler yapmak artık mümkün olacak.

Bu iki özellik Android Beta'da yakalanmış olsa da, bu sabah, mesajlaşma uygulamasının hem Android hem de iOS Beta sürümünde (sırasıyla sürüm 2.16.399 ve sürüm 2.17.3.28) yeni WhatsApp özellikleri hakkında net bir şekilde bilgi sahibi olmak mümkün oldu. Üstelik paylaşılan son bilgilerde canlı konum izleme olarak adlandırılan yeni özellik de dikkat çekti. İlk iki özellik uzun zamandan beri bilinse de yeni takip etme özelliği ilk defa duyuruldu ve dikkat çekti.

Gerçek zamanlı olarak grup üyelerinin izlenmesine olanak sağlayan yeni özellik oldukça ilginç İzleme, 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika veya sınırsız şekilde açık tutulabilir ve bu süre boyunca izlenme işlemleri yapılabilir. Belirli bir yerde ve saatte buluşmanız gerekiyorsa bu, kullanışlı bir özellik olabilir. Canlı akış istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir.