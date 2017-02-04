WhatsApp İçin Mesaj Silme Özelliği Geliyor

WhatsApp için son dönemlerde oldukça hareketli bir süreç yaşanırken mesaj silme özelliği üzerinde çalışmalara başlandığı belirtildi.

Güncellenme 04 Şubat 2017 21:44

Mobil uygulama dünyasının en popüler uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, mesaj silme adı verilen yeni bir özellik ile geliştiriliyor. Bugüne kadar pek çok farklı özelliklere güncellenen uygulamanın özellikle beklenen güncellemeleri alması dünya genelinde uygulamanın daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor.

WhatsApp Gelişiyor

Uzun zamandan beri beta versiyonlarında test edilen uygulamada, gönderilen mesajların silinebilmesi oldukça avantajlı ve kullanışlı bir özellik olarak ön plana çıktı. Öyle ki kullanıcılar göndermekten pişman olduğu ya da yanlış gönderdiği mesajları artık uygulama üzerinden silebilecek.

Paylaşılan ekran görüntülerinde silinmek istenen mesajın üzerine dokunularak açılacak seçenekler arasından silme işleminin yapılacağı belirtilirken, yapılacak son kontrollerin ardından WhatsApp mesaj silme özelliğinin tüm kullanıcılara yönelik sunulacağı belirtildi. Şu anda sadece beta kullanıcıları tarafından test edilebilen bu özellikte kullanıcılar gönderilen mesajlar üzerinde daha fazla yetkiye sahip durumda.

Bu açıdan daha iyi bir mesajlaşma deneyimi sunacak olan WhatsApp böylece kullanıcıların istemediği mesajları göndermesini engellemesini de sağlayabilecek. Paylaşılan ekran görüntülerinden elde edilen bilgilere göre yeni silinen mesajlar karşı taraf tarafından görülmese de gönderici tarafından farklı bir şekilde görülebilecek. Bu açıdan kullanıcılar WhatsApp için gelecek güncelleme sonrasında çok daha önemli bir imkan dan faydalanma fırsatı elde edecek.