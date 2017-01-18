Watch Dogs 2 İçin Ücretsiz Demo Sunuldu!

Konsol oyuncuları, Watch Dogs 2 için sınırlı bir deneme şansına sahip. İşte yapılan yeni açıklama.

Güncellenme 18 Ocak 2017 22:05

Ubisoft, alışılmadık bir hareketle, konsol oyuncuları için Watch Dogs 2'nin üç saatlik ücretsiz deneme sürümünü duyurdu. Watch Dogs 2 için ücretsiz deneme 24 Ocak'ta Xbox One, bugün itibarıyla PS4 sahipleri için geldi. Bununla birlikte, PC oyuncuları için herhangi bir demo müjdesi verilmedi. Bu açıdan sadece iki konsol modeli için Watch Dogs 2 demo versiyonu oynanabilir durumda. Genişletilmiş demo, oyuncuların Hacking Invasion, Bounty Hunter ve iki oyuncu ile işbirliği yapmalarının yanı sıra, çeşitli solo görevleri ve oyunda yer alan çevrimiçi modlarının denenmesini sağlayacak.

Watch Dogs 2 Demosu İndirimde!

Watch Dogs 2 raflara çıkarken, Ubisoft'un oyuncuları gözden kaçırılan oyuna tekrar göz önüne almaya çalıştığı ve demo ile sahalara döndüğü de iddia ediliyor.

Watch Dogs 2'nin küresel satış rakamları şu anda çok gizli bir sır olarak karşımızda. Oyunun gerçekten ne kadar satıldığını kimse bilmiyor. İngiltere grafiklerinde satışların % 80 oranında düştüğünü ortaya koydu. Bu açıdan oyunun, Ubisoft'un istediği şekilde tepki göremediğini söylemek de mümkün.

En son Call of Duty ile de performansı düşük olan Activision tarafından da geçen ay içerisinde beş gün boyunca Infinite Warfare'e ücretsiz demosu sunulmuştu. Bu açıdan Ubisoft tarafından da benzer bir çalışmanın yapıldığı tahmin ediliyor.