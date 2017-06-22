Wannacry Virüsü Honda Fabrikasını Kapattı

Son dönemlerin en büyük tehlikelerinden birisi olan WannaCry virüsü, Honda fabrikalarında üretimin durmasına neden oldu.

Güncellenme 22 Haziran 2017 22:08

Geçtiğimiz aylarda tüm dünyaya gelen ve kısa süre içerisinde özellikle otomasyon sistemlerinin durma. sına gelmesine neden olan Wannacry virüsü şu anda Honda fabrikasının bir günlük üretime ara vermesine neden oldu. Bilgisayar ağlarını etkileyen virüs özellikle Japonya'da çok hızlı bir şekilde yayıldığından dolayı giderek daha büyük zararlara yol açıyor. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda Honda'nın Japonya'daki fabrikasında üretimin bir günlüğüne durdurulduğu ifade edildi.

Önlem Alınmadı Mı?

12 Mayıs 2017 tarihinde tüm dünyada görülmeye başlanmasına rağmen önlem almayan pek çok firma ve fabrika bu tip ile karşı karşıya kalırken Honda bir günlük ara vererek bu sorunu çözmeye ve sistemlerin daha güvenli bir hale gelmesine mesai harca harca harcayacak. Kontrollerde özellikle şirketin tüm altyapısının Wannacry virüsünden etkilendiği net bir şekilde belirtirken, şu anda üretimlerde ve fabrika otomasyonunda herhangi bir sorunun yaşanmaması adına üretimin durdurulmasına karar verildiği ifade edildi. Özellikle günde 1000 adet otomobil üretimini aşan fabrikada, üretimin durdurulması aynı zamanda ekonomik bir kayıp yaratacak. Fakat daha büyük sorunların yaşanmaması adına böyle bir karar alan Honda bir günlük aranın ardından sorunların çözülmesi halinde üretimlerine kaldığı yerden devam edecek ve böylece güvenli bir şekilde üretim yapma imkanı elde edebilecek.