VPN Uygulamalarında Büyük Tehlike!

Ülkelerde yaşanan yasaklamalar ve kısıtlamalar nedeniyle özellikle son dönemlerde mobil uygulamalar arasında VPN uygulamaları popüler hale gelirken uygulamaların oldukça

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:44

Google Play Store üzerinden yapılan araştırmalarda, uygulamaların sadece yüzde birinde güvenlik sağlanabiliyor. Üstelik araştırmalar VPN uygulamalarının oldukça tehlikeli olduğunu da gözler önüne seriyor.

VPN Kullananlar Dikkat!

Android farklı kategorilerde milyonlarca uygulamayı kullanıcılara sunduğu gibi uygulamalar arasında yer alan VPN uygulamaları kullanıcıların güvenliğini adeta sıfıra indiriyor. Yapılan araştırmalarda uygulamaların açık Kaynak kodlu olması ve geliştiricilerin kendilerine yönelik geliştirme yapabilmesi pek çok farklı uygulamanın piyasada olmasını sağlarken, bu uygulamaların çoğunda kimlik bilgileri çalınıyor. Öyle ki yapılan araştırmalarda her 3 uygulamadan 1 tanesinin kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığı ve bilgi çaldığı ortaya çıkarıldı.

Yaşanan bu durum kullanıcılarının VPN uygulamalarını kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini ortaya çıkarırken özellikle VPN uygulamalarının 138’in de zararlı içerik yazılım içerdiği, özellikle Çin kaynaklı olarak hazırlanan ve piyasaya sunulan bu VPN uygulamalarının kullanıcı verilerini Çin’deki sunuculara gönderildiği açıklandı. Özellikle ücretsiz olarak kullanıma sunulan uygulamalarda virüs daha da fazla olurken kullanıcıların VPN kullanımında ücretli ve güvenilir firmaların ürünlerini tercih etmesi gerekiyor.

Şu anda Google Play Store üzerinde 234 farklı VPN uygulamasının olduğu belirtilirken bu uygulamaların sadece yüzde 1’lik kısmı güvenlik sayılabilecek düzeyde.