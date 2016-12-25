Volvo Kırmızı Anahtar Ne?

Volvo tarafından yeni bir özellik daha sunulmaya başlarken kırmızı anahtar olarak adlandırılan yeni hizmet oldukça dikkat çekti.

Güncellenme 25 Aralık 2016 19:11

Volvo aracını paylaşmak istemeyen kullanıcılarına yönelik önemli bir hizmeti başlattığını duyurdu. Kırmızı anahtar olarak adlandırılan bu yeni sistemde kişiler araçlarının bu anahtar ile kullanılması halinde çeşitli kısıtlamalar getirebilecek. Öyle ki aracını bir valeye dahi teslim etmek isteyen kişiler bu konuda çeşitli endişeler taşırken kırmızı anahtar ile birlikte bu konuda aracın emanet olarak verilmesi daha da güvenli bir hale getirilebilecek.

Kırmızı Anahtar Ne?

Volvo tarafından yapılan açıklamalarda kırmızı anahtar sisteminin kolay bir şekilde kullanılabileceği ve bu konuda özellikle araç sahiplerinin istediği şekilde güvenlik önlemi alınabileceği belirtildi. Resmi açıklamalarda aracın kırmızı anahtar ile çalışması halinde belirtilen kriterler doğrultusunda araç kullanımına izin verileceği duyuruldu. Anahtarlarda hız sınırlayıcı dahi mümkün. Bu açıdan kırmızı anahtar ile yapılacak kullanımlarda kişiler belirli bir hızın üzerine çıkamayacak. Hız sınırlayıcı sınırı dışında araçlarda tercih edilebilecek kısıtlamaları ise şöyle;

Adaptif hız sabitleyici

Kör nokta uyarı

Şerit takip

Çarpışma uyarı

S90, V90 ve XC90 modelleri için kullanıma sunulan bu yeni özellikten yararlanmak isteyenlerin en yakın Volvo servisine giderek araçları ile uyumlu olan kırmızı anahtarı satın alması yeterli. Yapılan açıklamalara göre kırmızı anahtarın etiket fiyatı ise 110 pound.