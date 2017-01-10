Volvo Ailelere Araç Dağıtacak

Volvo tarafından yapılan açıklamalarda ailelere özel olarak otonom araçların verileceği belirtildi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 22:03

Volvo tarafından yapılan açıklamalarda ailelere özel olarak otonom araçların verileceği ve ailelerin ücretsiz bir şekilde bu araçları test edebileceği belirtildi.

Sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesi adına önemli yatırımlar ile sektöre giriş yapan Volvo, otonom araçlar için önemli bir kampanya başlatacak. Özellikle otonom araçlar için en önemli detaylardan bir tanesi araçların test edilerek verilerin elde edilmesi ve daha da geliştirilmesi olurken Volvo ailelere yönelik yapacağız özel çalışma ile ücretsiz olarak araçların test edilmesini sağlayacak.

100 Araç Ayrıldı

100 otonom aracın ailelere teslim edilmek üzere ayrıldığı Volvo’da, bu araçların teslimatı ile birlikte özel bir test dönemine de başlatılmış olacak. İsveç'te yaşayan ailelere verilecek olan araçlar böylece diğer markalar adına da örnek teşkil edebilir. Öyle ki bugüne kadar otonom sürüşe sahip araçlar sadece markalar tarafından test edilirken ailelere verilecek araçların daha fazla alanda kullanılacak olması farklı verilerin elde edilmesini sağlayacak.

Volvo Sektörde Örnek Olacak

Bu açıdan Volvo tarafından yapılan açıklamalar sektörde oldukça farklı karşılanırken önümüzdeki günlerde çalışma ile ilgili detayların paylaşılması bekleniyor. Ailelerin alacağı bu araçlar ile nasıl davranması gerektiği, veri analizi, Volvo'nun çok bu çalışmalar sonucunda nasıl bir geliştirme yapacağı merak ediliyor. Üstelik projenin başarıya ulaşması halinde Volvo tarafından uygulanan yöntemin diğer markalar tarafından da uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.