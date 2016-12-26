Volkswagen’den Özel Dinamik Yol Tabelası Ekranı

Son dönemlerde araçlarda kullanılan özel teknolojiler sürüşü daha güvenli bir hale getirirken Volkswagen de yeni bir teknolojinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 15:44

Volkswagen tarafından yapılan son açıklamalarda sürücüye yardımcı olacak üçüncü bir gözün araca eklendiği ve dinamik yol tabelası ekranı sayesinde daha güvenli bir sürüş gerçekleştirilebileceği belirtildi. Sürücüye yardım sistemlerinde dünya genelinde önemli gelişmeler yaşanırken Volkswagen’den daha önce Mercedes ve BMW gibi pek çok marka da bu alanda önemli çalışmalara imza atmıştı.

Dinamik Yol Tabelası Ekran Ne İşe Yarıyor?

Volkswagen araçlarında kullandığı farklı teknoloji sistemlerini dinamik yol tabelası ekranı ile desteklerken artık sürüş sırasında yol tabelalarının daha dikkatli bir şekilde incelenmesi mümkün olacak. Dinamik yol tabelası ekranının geliştirilmesindeki en önemli amaç sürücülerin farkında olmadığı önemli tabelaların ekran üzerinden bilgilendirme ile sürücüye iletilmesi. Bu açıdan sollama yapılmayan bir bölgede sollamanın yapılmaması, taşıt giremez gibi levhaların bulunduğu bölgelere aracın girmemesi bu özel takip sistemi ile sağlanabilecek.

Araçta özel olarak yerleştirilen kameralar yol boyunca trafik levhalarını tespit etmeye çalışırken sürücülere sürekli bilgi vererek sürüşü ideal hale getiriyor. Üstelik yağmurlu ya da karlı havalarda da sürücünün maksimum hızı ve takip mesafesinin ne kadar olması gerektiği özel sistem ile belirtiliyor. Üstelik bu yeni proje ile birlikte kirlenmiş ya da hasar görmüş tabelaların da okunabileceği bilgisi paylaşılıyor.