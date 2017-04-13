Volkswagen Sürücüsüz ve Elektrikli Modelini Tanıtacak

Son dönemlerde markalar tarafından özellikle elektrikli ve sürücüsüz modellere yönelik çalışmalar hızlandırılırken Volkswagen'in de yeni bir tanıtım yapacağı belirtildi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 17:51

Önümüzdeki hafta itibariyle Çankaya'da düzenlenecek olan Şangay otomobil fuarı oldukça ilginç anlara sahne olacak. Dünya genelinde pek çok otomobil devinin katılacağı Şangay otomobil fuarında birbirinden farklı ve iddialı tanıtımlar gerçekleştirilecek. Yapılan sonra açıklamalarda özellikle Volkswagen'in 21 Nisan tarihinde başlayacak olan otomobil fuarında elektrikli ve otonom sürüş’e sahip bir modelini tanıtacağı duyuruldu. Bu açıklama ile birlikte tüm gözler otomobil markasına çevrilerek en yeni otomobil modelinde özellikleri neler olacağı ve Volkswagen'in özellikle sektörde nasıl yer alacak da merak edilmeye başlandı.

Yapılan açıklamalarda otomobilin oldukça iddialı olacağı web kapsamlı bir şekilde piyasada yer alacağı belirtildi. Bu açıdan dünya genelinde otomotiv sektörünün en önemli otomobil markası olan Tesla için Volkswagen ilk ciddi rakip olabilir. Yeni sürücüsüz ve tamamen elektrikli olan aracın Volkswagen tarafından fuarda tanıtılması aynı zamanda otobüs sektöründeki dengelerin de değişmesini sağlayacak. Yapılacak tanıtımlar sonrasında yeni modelin tutulması ve kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması markanın bu alanda ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Elektrikli otomobil ve sürücüsüz otomobil ile ilgili bugüne kadar çok fazla detay paylaşılmasa da farklı lazer tarayıcıların, radarların ve sensörlerin yeni araçta yer alması bekleniyor. Volkswagen tarafından tanıtımı yapılacak olan aracın seri üretimine ise 2020 yılı sonrasında başlanması bekleniyor.