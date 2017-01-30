Volkswagen Geri Çağırma Yapacak Mı?

Son dönemlerin en tartışmalı markalarından birisi olan Volkswagen için yeni bir geri çağırma döneminin daha başlatılacağı iddia edildi.

Güncellenme 30 Ocak 2017 17:42

Araçlarında emisyon hatası yapan ve özellikle kullandığı özel yazılım ile emisyon değerlerinin düşük olmasını sağlayan Volkswagen, bu durumun tespit edilmesinin ardından dünya genelinde ciddi bir yaptırıma maruz kaldı. Bugüne kadar pek çok farklı modeli geri çağırmak zorunda kalan Volkswagen, aynı zamanda hükümetlere de yüksek oranlarda ceza ödemekle karşı karşıya kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son olarak 600 bin aracın geri çağrılacağı iddia edilirken özellikle hava yastıklarının açılmaması, emniyet kemerlerindeki uygun olmayan çalışmalar nedeniyle araçların geri çağrılacağı belirtildi.

Bu Sefer Hata Volkswagen’in Değil

Daha önce özellikle emisyon skandalı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Volkswagen marka araçlarda yeni hataların tespit edilmesi markanın çok daha zorlu bir sürece girmesine neden olacak. Konu ile ilgili paylaşılan bilgilerde geri çağırma işleminin gelecek ay itibariyle başlayacağı ifade edilirken ücretsiz olarak araçlardaki sorunların giderilebileceği ve hatalı parçaların da yine ücretsiz bir şekilde değiştirileceği açıklandı.

Japon firması tarafından yapılan hava yastıklarında özellikle son dönemlerde farklı arızaların tespit edilmesi Volkswagen başta olmak üzere pek çok farklı markanın da geri çağırma işlemi yapmasına neden olmuştu. Bu bakımdan Volkswagen tarafından 600 bin araç için yapılacak olan geri çağırma işlemlerde markanın hatasından ziyade çalışılan ortağın hatası ciddi bir operasyon maliyetine neden olacak.