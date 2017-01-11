Volkswagen Emisyonda 4.3 Milyar Ödeyecek

Emisyon skandalı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Volkswagen 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Güncellenme 11 Ocak 2017 17:35

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde yapılan yeni operasyon sonrasında özellikle Volkswagen'in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yöneticilerinden birisinin gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı belirtilmişti. Bu olayla birlikte Volkswagen daha çok zor bir sürece girerken özellikle ülkede yaşanan emisyon skandalı nedeniyle tüm zararın karşılanması adına gerekli onayın verildiği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sunulduğu belirtildi.

Ödeme Yapacak!

Volkswagen tarafından hazırlanan yeni teklifte 4.3 milyar dolarlık zararın Volkswagen tarafından karşılanacağı ve bu konuda gerekli tüm işlemlerin yapılacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından böyle bir teklifin onaylanması halinde ise emisyon skandalında büyük bir aşama geride bırakılmış olacak.

Aynı zamanda Volkswagen teklifinin kabul edilmesi tutuklu olarak şu anda içeride bulunan yöneticinin de serbest bırakılmasını sağlayacak. Zararın karşılanmasını yanı sıra emisyon skandalında hatalı bulunan tüm araçlar da yine Volkswagen tarafından geri toplanacak. Volkswagen tarafından yapılan bir hata dünya gününde büyük bir tepki çekerken araçların geri toplanması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve yeniden Volkswagen’in sorunsuz bir şekilde piyasada olması çok yüksek maliyetlerin karşılanması gerektiriyor. Üstelik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi 4.3 milyar dolarlık bir cezanın verilecek olması Volkswagen için ekonomik anlamda zorlayıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde Volkswagen ve ABD arasında yapılacak yeni görüşmeler ile birlikte durumun sonuçlandırılması bekleniyor.