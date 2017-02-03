Volkswagen Bir Anlaşmayı Daha Kabul Etti

Son FTC anlaşması ile birlikte Volkswagen için emisyon konusunda sona gelindi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 22:01

Volkswagen, 3.0 litrelik dizel araçlardaki emisyonlar hakkında yaptığı hile nedeniyle uzun zamnadan beri gündemde. Araç sahipleri için durumu telafi etmek zorunda kalan Volkswagen, en az 1.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Yasal standartlara uymak için Volkswagen 2009-2012 yılları arasındaki otomobil sahipleri için geri alım seçeneklerini sunacak. Geri alımlarda ise 7.755 Dolar ila 13.880 Dolar arasında bir tazminat teklif edecek. Bununla birlikte, FTC düzeltmelerden memnun değilse, Volkswagen’nin bu otomobilleri geri almasına zorlama imkanı da var. Bu tür durumlarda ise Volkswagen için zarar 4 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Yeni Volkswagen Anlaşmasının Kapsamı Ne?

Anlaşma, 3.0 litrelik TDI motorlu 78.000 Audi, Volkswagen ve Porsche otomobilleri kapsıyor. Şirket, halihazırda yaklaşık 500 bin küçük 2.0 litrelik dizel için 14.7 milyar dolarlık bir anlaşmaya karar vermişti. Volkswagen Group of America başkanı Hinrich J. Woebcker tarafından yapılan açıklamalarda son anlaşma hakkında detaylar paylaşılırken, anlaşmanın son anlaşma olduğu ve bu anlaşma ile birlikte ABD'deki durumdan etkilenen tüm araçlara gerekli desteğin sağlanacağı ifade edildi. Başkan ayrıca tüm müşterilerden de durum için çözüm getirildiğini söyleyerek özür diledi.

Volkswagen bugüne kadar yarattığı zarar nedeniyle 21.4 milyar dolarlık bir ödeme yaptı. Şirketin maddi zararın yanı sıra prestij açısından da yaşadığı kayıp düşünüldüğünde bu durum marka adına ciddi bir sorun yaratacak.