Vodafone’dan Doğaya Önemli Katkı

Sunduğu hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında pek çok önemli projelere imza atan Vodafone yeşile saygı uygulaması ile yeni bir projeye başladı.

Güncellenme 24 Aralık 2016 21:04

Çevrenin sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla pek çok farklı çalışmaya imza atan Vodafone Türkiye, yeşile saygı adı verdiği uygulamanın yeni bir versiyonunu piyasaya sundu. İnteraktif bir yapıya ulaşan ve daha basit, anlaşılır hale getirilen yeşile saygı mobil uygulaması güncelleme ile telefonlara yüklenebilir durumda.

Yeni uygulamada özellikle dikkat çeken detaylar kişilerin doğa hakkında daha fazla detaya erişim sağlayabilmesi. Öyle ki uygulamayı açan kişiler yeşile git özelliğini kullanarak Türkiye genelindeki ormanları, parkları ve Hayvanat bahçelerini uygulama üzerinden inceleyebilecek. Üstelik yapılan konum bildirimleri yeşile saygı uygulaması aracılığıyla sosyal medya hesaplarında da paylaşılabiliyor. Bu sayede kullanıcıların doğaya karşı yaptığı ziyaretler daha fazla kişi tarafından da fark edilerek bu konuda farkındalık yaratılabilir.

Fidan Dikilecek!

Yeşile saygı uygulaması ile sunulan bir diğer imkan kişilerin yaptıkları yer bildirimleri ile birlikte puanlar kazanması ve bu puanlar karşılığında da kendi adına fidan bağışında bulunabilmesi. Yeşil ayak izim olarak adlandırılan bu özellikten yararlanarak sizler de doğa gözlerinizi yapabilir ve Vodafone üzerinden adınıza bir fidan dikilmesini sağlayabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi adında kişilerin ücretsiz olarak sunulan uygulamayı cihazlarına kurması yeterli.