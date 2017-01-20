Vine Dönemi Resmen Bitti!

Twitter tarafından satın alındıktan sonra popülerliği çok kısa süren Vine için yeni bir dönem başladı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 17:05

Twitter büyük umutlar ile satın almasını yaptığı Vine için beklentileri karşılayamadı gibi ilgi gösterilmeyen Vine için Twitter yönetimi uygulamayı kapatma kararı aldı.

Twitter yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Vine için farklı bir değişimin yapılacağı ifade edilirken beklenen ve açıklanan değişiklik gerçekleşti.

Vine için yapılan değişiklikle uygulamanın bundan sonra Vine Camera uygulaması olarak kullanılacağı ifade edilirken uygulamanın ismi değiştirildi. Yapılan bu değişiklikler sonrasında Vine için şartların ne kadar değişeceği ve kullanıcıların yeni uygulamaya ne kadar çok ilgi göstereceği merak ediliyor. Vine Camera olarak adlandırılan yeni uygulamada kullanıcılar kamera üzerinden çekecekleri görüntülerle içerik oluşturacak. Aynı zamanda farklı fitrelerin bulunduğu Vine Camera, Snapchat gibi farklı bir uygulama oluşturacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklik ile birlikte Vine için yayın hayatı sona ererken Twitter Vine Camera ile birlikte yeni bir dönem daha başlatmayı başardı.

Yeni uygulama için beklentiler oldukça fazla olsa da gündemde pek çok farklı alternatifin olması ve Vine platformunun artık eskisi kadar ilgi görmemesi nedeniyle yeni uygulamanın da beklentilerin altında kalabileceği konuşuluyor. Önümüzdeki aylar itibariyle paylaşılacak istatistiklerin ardından bu konuda daha detaylı bir analiz yapabilmek mümkün olacak.

İçerikler Siteden Yayınlanıyor

Vine uygulaması kapatılmış olsa da resmi internet sitesinde içerikler hala izlenebilir durumda. Bu bakımdan kullanıcıların eski içeriklere ulaşması adına resmi internet sitesini kullanması yeterli olacak.