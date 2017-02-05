Viber’den Kaybolan Fotoğraf Ve Video Özelliği Geliyor

Viber, kullanıcıların fotoğrafları ve videoları görüntülendikten sonra kaybolmasını sağlayacak yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Güncellenme 05 Şubat 2017 23:26

Son birkaç yıldır, mesajlaşma uygulamalarının sayısı giderek artarken özellikler de giderek çeşitleniyor. Gizlilik isteyen kullanıcıları kendi alanlarına çekmek isteyen uygulamalar, bu yönde güncelleme alırken, bu konuda ilk hamle uçtan uca şifreleme ile başladı.

Viber’e Yeni Güncelleme

Bugün, en popüler şifreli sohbet uygulamalarından biri olan Viber "gizli mesajlar" olarak adlandırılan özelliği yaymak için kullanıcılara iletişimlerinde daha fazla kontrol imkânı sağlayacağını duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların "gönder" e basmadan önce hangi fotoğrafların veya videoların bir sohbet arşivinde kaldıklarını belirlemelerine olanak sağlayacak. Öyle ki Viber uygulaması sayesinde, kullanıcıların bir görüşmeyi hem kendi telefonlarından hem de alıcıların telefonlarından silmesini sağlıyor. Bu bakımdan karşı tarafın farkında olmadan görüşmelerin, video ve fotoğrafların silinmesi mümkün.

Zamanlayıcı Ayarlanacak

Yeni, gizli mesajlaşma özelliği kullanıcıların paylaşmak istedikleri görüntüler için bir zamanlayıcı ayarlamalarını sağlıyor. Bir fotoğraf, 1, 3, 7 veya 10 saniye önceden ayarlanmış görüntüleme süresi ile bir alıcıya gönderilebilir. Bu süre geçtikten sonra, alıcı bir şey paylaşıldığına dair bir kaydı görebilse de fotoğrafı göremeyecek. Üstelik sürenin çok kısıtlı olması da ekran görüntüsü gibi araçlar ile bu fotoğrafların saklanmasını önleyecek.

Geçtiğimiz ay itibarıyla Viber, 800 milyon kayıtlı kullanıcıyı ve 260 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştığını bildirdi. Yeni özellikler ile birlikte bu konuda sayının daha da artması bekleniyor.