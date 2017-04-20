Vestel’e Uluslararası Ödül

Vestel’in elektrikli araç şarj cihazına uluslararası ödül layık görüldü. Konunun detayları haberimizde.

Güncellenme 20 Nisan 2017 23:57

Vestel firması Vehicles and Vehicles Accessories kategorisinde 5 bin 500’ü aşkın ürün arasından tam not aldı. Bu yıl dünyanın en prestijli ödülü olarak bilinen Red Dot Design Award 2017’ye Vestel’in Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı layık görüldü.

Vestel firması tarafından yapılan açıklamaya göre, “Veciles and Vecihles Accessories” kategorisinde ödüle layık görülen şirket, 5 bin 500’ü aşkın ürün arasından şeçilen şarj tasarımıyla tam not aldı. Red Dot Award 2017 kapsamında, aralarında bağımsız tasarımcılar, tasarım profesörleri ve alanında uzman gazetecilerin de yer aldığı 40 kişilik jüri heyeti, yarışmaya katılan tüm aday projeleri tasarım kalitesi, fonksiyonellik, ergonomi, inovasyon derecesi, malzeme kullanımı, sağlamlık, kullanım kolaylığı ve ekoloji açısından değerlendirmelerde bulundu. Bütün bu değerlendirme sürecinden geçen Vestel’in Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı tüm bu testlerden başarılı bir şekilde geçerek Red Dot 2017 ödülüne layık görüldü.

Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile daha önceden de almış olduğu Silver A’Design Award, Plus X Design Award, Good Design Award ve Design Turkey İyi Tasarım ödüllerine Red Dot 2017 ödülünü de ekleyerek, dünya çapında ünlü 5 ayrı tasarım ödülüne de ulaşmış oldu. Bu durum markanın sektörde ne kadar iddialı olduğunu da gözler önüne sermek için yeterli oldu.