Venezuela’da GM Fabrikasına El Konuldu

General Motors’un yaptığı açıklamaya göre, Venezuela hükümetinin yasal olmayan bir eylemle fabrikasına el koyduğunu duyurdu.

Güncellenme 20 Nisan 2017 23:11

General Motors’un yaptığı açıklamaya göre, Venezuela hükümetinin yasal olmayan bir eylemle Valencia sanayi merkezinde bulunan fabrikasına el koyulduğunu, bu konu ile ilgili haklarını korumak için her türlü yasal yola başvuracağını söyledi.

Venezuela şehrinde ekonomik kriz git gide derinleşiyor ve birçok Amerikan şirketi bu durumdan zor durumlara düştü. Bu durumlardan nasibini alan General Motors bir yazılı açıklamada bulundu. “GMV’nin (General Motors Venezolana) fabrikasına dün beklenmedik bir şekilde devlet yetkilileri tarafından el konulmuş ve tüm normal operasyonlar durdurulmuş. Ayrıca şirketin araçları gibi diğer tüm varlıkları da yasadışı bir biçimde tesisten çıkartılmıştır.” dendi.

GM, el koyma eyleminin düzeltilemez olarak tanımladığı zararları şu şekilde. 2.678 işçi, 79 bayi ve tedarikçileri zarar görenler arasında. Venezuela enformasyon bakanlığı konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Venezuela otomotiv sanayi çok karmaşık döviz kontrol kuralları yüzünden yaşanan hammadde darlığı ve yerel üretimdeki durgunluklar nedeniyle hızlı bir düşüş yaşamakta. Birçok tesiste üretim neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Ford Motor Co 2015 yılında 800 milyon dolar vergi öncesi zarar göstererek Venezuela’daki yatırımını kapattı. Venezuela hükümeti daha önceki dönemlerde de bazı fabrikalara el koyduğunu görmüştük. Venezuela 2014 yılında da Amerika asıllı temizlik ürünleri üreticisi olan Clorox Co.’ya ait olan iki adet tesise “geçici” olarak el koymuştu.