Ve Sonunda Vine Kapanıyor!

Geçtiğimiz ayların en çok tartışılan konularından olan Vine platformunun kapatılması için resmi açıklama yapıldı.

Güncellenme 05 Ocak 2017 16:39

Twitter tarafından satın alındıktan sonra çok kısa süre içerisinde yüksek kullanıcı sayısına ulaşan ve dünya genelinde en popüler uygulamalardan birisi olan Vine, bu başarısını uzun vadeye yayamadı. Sistemin giderek düşen istatistiklerinin ardından Vine uygulamasının kapatılması gündeme gelirken Yüzde 9’luk bir büyüme Vine için yeterli olmadı.

Rakiplerinin Gerisinde Kaldı

Instagram ve Snapchat gibi pek çok farklı platforma karşı çok geri planda kaldığından dolayı 2013 yılında başlayan macera önümüzdeki ayda sona erecek. Yapılan resmi açıklamada 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Vine platformunun kapatılacağı belirtilirken sistemde yer alan tüm videolar uygulama yerine sadece internet üzerinden izlenebilecek. Bu bakımdan içeriklerin kaybedilmeyecek olması için en cazip durumlardan birisi olacak.

Buna karşın uygulamanın artık kullanılamayacak olması da çok önemsenen ve milyonlarca kişiye etkisi altına alan bir uygulama için ciddi bir dezavantaj olarak görülüyor. Twitter tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Vine uygulamasının kapatılmasının ardından Vine Camera olarak farklı bir uygulamanın kullanıma sunulacağı ve bu uygulamanın geliştireleceği belirtilmişti. Bu açıdan önümüzdeki günlerde yaşanacak değişikliklerin ardından Vine Camera uygulaması ile ilgili daha kapsamlı bir tanıtım yapılabilir.

Vine Camera ile ilgili daha gelişmiş bir sosyal medya hedefleyin Twitter, Instagram ve Snapchat örneklerinde görüldüğü gibi video üzerinden farklı bir hedef belirleyebilir.