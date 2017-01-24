Ve Demba Ba geri dönüyor!

Beşiktaş camiasının gönüllere taht kuran eski futbolcusu Demba Ba, pazartesi günü Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

Güncellenme 24 Ocak 2017 15:55

Beşiktaş eski futbolcusu Demba Ba ile anlaşmaya vardı. Demba Ba Pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek.

Pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Demba Ba, sezon sonuna kadar oynamasıyla ilgili büyük bir sorun çıkmaması halinde Beşiktaş'a imza atacak.

Demba Ba ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılması düşünülüyor. Daha sonra Beşiktaş ile 2 yıllık bir anlaşma söz konusu.

Demba Ba'nın Shanghai Shenhua ile 2018 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018 Mayıs ayına kadar olan ücreti Çin kulübü tarafından ödenecek ve Beşiktaş'a bir maliyeti olmayacak. Beşiktaş bir haftadır Demba Ba'nın mevcut sağlık raporlarını doktorlara inceliyordu.

31 yaşındaki Senegalli oyuncu Beşiktaş'tan önce Almanya'nın Hoffenheim, İngiltere'nin West Ham United, Newcastle, ve BİR AY ÖNCE KOŞULARA BAŞLADI



Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Ba, yaklaşık 1 ay önce koşulara başladı. Kısa süre önce topla antrenmanlara da başlayan yıldız futbolcu ile ilgili karar, raporlarının incelenmesinin ardından verecek.



Bir buçuk yıl önce 13 milyon euroya Shanghai Shenhua'ya transfer olan Ba, sakatlığı öncesi Çin ekibi ile çıktığı 20 maçta 17 gol attı. 2014-2105 sezonunda da Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, 44 maçta, 27 gol bulmuştu.

NTV