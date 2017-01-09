Vatandaştan BES'e 12,8 milyar lira yatırım

2016 yılı genelinde vatandaşlar BES kumbarasına 12,8 milyar lira daha bıraktı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 14:08

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'teki katılımcı sayısı 2016 sonu itibarıyla 6 milyon 625 bin 759 oldu.

Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 53 milyar 409 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 7 milyar 438 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 44 bin 351'e ulaştı.

2016'da toplam fon büyüklüğü 12 milyar 848 milyon lira arttı

Geçen yılın başında BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 39 bin 300, katılımcıların fon tutarı da 42 milyar 979 milyon 56 bin 589 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 20 milyon 71 lira, emekli olanların sayısı da 27 bin 761 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle geçen bir yıllık sürede BES'teki katılımcı sayısı 586 bin 459 kişi, emekli sayısı 16 bin 570 kişi yükselirken, katılımcı fon tutarı 10 milyar 430 milyon lira, devlet katkısı ise 2 milyar 418 milyon lira artış gösterdi.

Sistemde 45 yaş altı 4 milyon 625 bin katılımcı bulunuyor

BES'e katılımın yaşlara göre dağılımına bakıldığında, büyük çoğunluğu 35-44 yaş aralığındakiler oluşturuyor. Geçen yılın sonu itibarıyla BES içerisinde 35-44 yaş aralığında 2 milyon 251 bin kişi bulunuyor.

Sisteme katılım, 25 yaş altındakilerde 402 bin, 25-34 yaş arasındakilerde 1 milyon 972 bin, 45-55 yaş arasındakilerde 1 milyon 473 bin, 56 yaş ve üzerindekilerde ise 528 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle 2016 sonu itibarıyla 45 yaş altı yaklaşık 4 milyon 625 bin kişi sistemde yerini aldı.

Geçen bir yıllık sürede 25 yaş altındakilerde 30 bin, 25-34 yaş arasındakilerde 65 bin, 35-44 yaş arasındakilerde 202 bin, 45-55 yaş arasındakilerde 179 bin ve 56 yaş ile üzerindekilerde 111 bin artış kaydedildi.

BES'e en büyük ilgi üniversite mezunlarından

BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir yaklaşık 1 milyon 870 bin kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 612 bin kişi ile Ankara, 471 bin kişi ile İzmir, 280 bin kişi ile Antalya ve 260 bin kişi ile de Bursa izledi.

Sistemdeki katılımcıların yüzde 85,64'ü üniversite ve üzeri, yüzde 7,27'si lise ve dengi okul, yüzde 7,09'u ise meslek yüksekokulu mezunu durumunda bulunuyor.

45 yaş altı çalışana otomatik katılım

Bu arada, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edildi.

Yeni yılla birlikte ilk etapta bin ve üzerinde istihdamı olan özel sektör çalışanlarının otomatik olarak katıldığı sistemde, söz konusu tarih itibarıyla, çalışan, 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı paylarının 10 iş günü içinde çalışana iade edilmesi gerekiyor.

Çalışanların prime esas kazançlarından yüzde 3 kesinti yapılan sistemde, yüzde 25 devlet katkısının yanı sıra bin lira tutarında da teşvik sağlanıyor.

BES'e otomatik katılımın, orta ve uzun vadede Türkiye'de tasarruf oranının artmasına katkıda bulunması bekleniyor.

AA