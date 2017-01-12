"Vatandaşlık hakkı gayrimenkul sektörünü canlandıracak"

Çalık Gayrimenkul'ün Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, yabancı vatandaşlara yatırımda bulundukları zaman vatandaşlık hakkı verilmesini sektör için olumlu değerlendirdi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 16:09

Çalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, Türkiye'de konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi kararının gayrimenkul sektöründeki satışları canlandıracağını bildirdi.

Gonca Özgül, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesi kararını değerlendirdi.

Kararın gayrimenkul sektöründeki satışları canlandıracağını belirten Özgül, "Biz bunu Mütekabiliyet Yasası'nda gördük. Piyasaya çok olumlu etkisi oldu. Bunun ek kanunlarla da desteklenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık hakkı verilmesinin daha ileri bir adım olduğunu, söz konusu kararı Körfez yatırımcıları başta olmak üzere birçok yabancının beklediğini kaydeden Özgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektöre doping etkisi yapacak bir karar. Körfez ülkeleri, Rusya, Balkanlar, Kafkasya ve Afrika'dan Türkiye'deki lüks konut projelerine ilgi bir hayli fazla. Yabancılar vatandaşlık beklentisiyle taleplerini tutuyorlardı. Şimdi bu kararla 2017 umutlarımız yeniden yeşerdi. Çünkü yabancıların önünde hiçbir engel kalmadı. Biz Tarlabaşı'nda Taksim360 projemizin yabancı yatırımcıya satış oranını bu karardan sonra yüzde 40'a revize ettik. Bu da 250 milyon dolarlık bir satış hacmi demek."

AA