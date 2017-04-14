Van'da patlama: 2 şehit

Van'ın Çatak ilçesinde patlama oldu. Patlamada iki güvenlik görevlisi şehit düştü.

Güncellenme 14 Nisan 2017 17:15

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlama iki güvenlik görevlisi şehit oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.



Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Hürriyet