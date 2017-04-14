Van'da patlama: 2 şehit
Van'ın Çatak ilçesinde patlama oldu. Patlamada iki güvenlik görevlisi şehit düştü.
Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlama iki güvenlik görevlisi şehit oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet