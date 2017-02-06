Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Tosic hakkından konuşan Van Persie: "net bir kırmızı karttı" ifadesini kullandı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 11:31

Fenerbahçeli futbolcu Van Persie, Tosic'in gördüğü kırmızı kartla ilgili, "Bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tosic, buna kötü, yapmaması gereken bir tepki verdi. Bence net bir kırmızı karttı." dedi.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız golcüsü Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda yaptıkları Beşiktaş derbisinde oyundan atılan siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu savundu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Van Persie, iyi bir müsabaka olduğunu belirterek, "Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü ele aldık. Bu durumu avantaja çevirdik. İkinci yarıda golü attıktan sonra, skoru korumasını başardık. Taraftarlarımızla ve takımımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kendisinin de içinde yer aldığı pozisyonda Beşiktaşlı Tosic'in kırmızı kart görmesini değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kendime alan oluşturmaya çalışıyordum, o da benim gidişimi engellemeye çalışıyordu. Bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tosic, buna kötü, yapmaması gereken bir tepki verdi. Bence net bir kırmızı karttı." ifadelerini kullandı.

Kjaer: Benim tarafımda hiçbir şekilde saygısızlık yoktu

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile girdikleri diyalogda deneyimli teknik adama saygısızlık yapmadığını bildirdi.

İlk yarının sonunda soyunma odasına giderken, Güneş ile yaşadıklarını anlatan 27 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısında Robin van Persie'den ve takımımızdan çok fazla hoşlanmadılar. Statta bizim taraftarlarımız hariç gösterdiğimiz görüntüden kimse hoşnut değildi. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söylüyordu ve ben Robin'in önüne geçtim. O anda bağırmaya başladı. Ben de 'Biraz saygı göster.' dedim. Bana Türkçe bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Benim tarafımdan hiçbir şekilde saygısızlık yoktu. Devre arasında sonra ona elimi uzattım ve tokalaşmak istedim ama bana elini uzatmak istemedi."

Volkan Demirel: Neden bana bu kadar tepki var

Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel ise Beşiktaş taraftarının kendisine tepki göstermesine anlam veremediğini kaydetti.

Karşılaşmada ortamı gerecek herhangi bir şey yapmadığını ileri süren deneyimli file bekçisi, "Tabii ki derbilerde atmosfer biraz fazla yükseliyor. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Benim anlamadığım şu; neden bana bu kadar tepki var. Ben, bugün hiçbir şey yapmadım. 1-0 öne geçtikten sonra skorun avantajıyla elimden geleni yaparım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta kazanmak için sahadayım. Soyunma odasına girerken, dalaşıyoruz. Bunlara gerek yok. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Onlardan sonra gaza gelip bize bir şeyler söylenince, tepki vermeden olmuyor." şeklinde konuştu.

AA