Uzmanlardan Ailelere Uyarı!

Türkiye'de okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte uzmanlar tarafından önemli uyarılar yapılmaya başlandı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 23:17

Özellikle çocukların internet ve teknolojik cihazları kullanımı konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar internet kullanımının mutlaka kontrol altında olması ve sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Aileler için yapılan uyarılarda yarıyıl tatilinde ödev verilmemesinin çocukların derslerden uzak kalmasına yol açacağından dolayı mutlaka derslerin tekrar edilmesi gerektiği ve çocukların derslerden uzak bırakılmaması istendi.

İnternet Kullanımına Dikkat!

Çocukların yarıyıl tatili boyunca özellikle kış ayları olması sebebiyle daha çok evde vakit geçireceğine dikkat çeken uzmanlar evdeki tehlikelere işaret etti. Çocukların yalnız başlarına internet başında bırakılmaması gerektiğini belirten uzmanlar, internetteki sakıncalı içeriklere karşı çocukların korunması gerektiğini vurguladı.

Tatil döneminde rahata ve oyun oynamaya alışacak çocukların okulların açılması ile birlikte adaptasyon sorunu yaşayabileceği ve bu sorunun ortadan kalkması adına ebeveynlere büyük görevler düştüğünü söyleyen uzmanlar, mevcut tatilin en iyi şekilde geçirilmesi adına mutlaka kuralların ve sınırlamaların getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar tarafından yapılan bu uyarılar pek çok farklı haber portalında yer alırken görev ailelere düşüyor. Çocukların rahat bir tatil dönemini geride bırakması oldukça önemli olsa da uzmanların bu konuda dikkat çektiği en önemli detay, çocukların rahata ve tatil dönemi boyunca çok fazla bilgisayar ve internet kullanımına alışabilecek olması.