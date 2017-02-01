Uzayda İlk Özel İstasyon Kurulacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyetlerini sürdüren bir şirket, dünyanın ilk özel uluslararası uzay istasyonu kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Güncellenme 01 Şubat 2017 22:44

Bugüne kadar uzay çalışmalarında daha çok devlet kurumları etkin bir şekilde çalışma yaparken Amerika Birleşik Devletleri’ndeki özel bir şirketin bu konuda atağa geçmesi dikkat çekti. Son dönemlerde uzay çalışmaları ve araştırmaları daha çok dikkat çekerken özellikle özel firmaların farklı madencilik işlemleri ya da ticari operasyonlar için uzaya açılabileceği belirtiliyordu.

Axiom Space’den İlk Hamle Geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Axiom Space şirketi ise bu konuda en önemli adımlardan bir tanesin attı. Özellikle yörünge istasyonunun kurulması adına çalışmalara başladığını duyuran firma bu konuda özel başvurularını da tamamlamış durumda. Yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması halinde ilk özel uzay istasyonu astronot, özel şirketler ve bireysel olarak kişilere hizmet verilebilecek. Aynı zamanda araştırma dışında uzaya gönderilecek olan diğer araçların test edilmesi gibi farklı aşamalarda da yine yeni kurulacak olan istasyon büyük bir öneme sahip olacak.

Devletle işbirliği içerisinde de gerçekleştirilebilecek çalışmalarda oldukça yüksek maliyetler öngörülüyor. Öyle ki bu uzay istasyonunda bir astronot ağırlamanın günlük maliyetinin 7.5 milyon dolar olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan yapılan projede en önemli hedeflerden bir tanesi de yapılacak çalışmanın maliyetinin olabildiğince düşük tutulmasını. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde marka tarafından yapılmaya başlanacak olan farklı projeler ve çalışmalar hakkında da paylaşımların yapılarak gelişim sürecinin takip edilmesini sağlanacak.