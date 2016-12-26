Uyuşturucu ile büyük mücadele

Hüseyin Çelik, "Sadece tedavi boyutuyla değil, uyuşturucunun gençlerimize ulaşmasını engellemek için mücadele sürüyor" dedi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:20

Psikiyatri hekimlerinin bağımlılıkla mücadelede hastalara en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, uyuşturucu ile mücadelede teörür vurgusu yaptı, "Sadece tedavi boyutuyla değil, uyuşturucunun gençlerimize ulaşmasını engellemek için mücadele sürüyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Uyuşturucu alanından yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Bu, insanlarımıza kurşun olarak geri dönüyor. O yüzden mücadeleyi, terörle mücadele kararlılığında sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.



Çelik, psikiyatri hekimlerinin bağımlılıkla mücadeledeki ihtiyaçlarını yakından algılamak ve bunları karşılayarak hastalara en iyi hizmeti sunmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.



Uyuşturucunun, terörün en önemli finansman kaynaklarından biri olduğuna işaret eden Çelik, "Uyuşturucu alanından yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık gelir elde edildiği tahmin ediliyor. Bu, insanlarımıza kurşun olarak geri dönüyor. O yüzden mücadeleyi, terörle mücadele kararlılığında sürdürmeye çalışıyoruz. Sadece tedavi boyutuyla değil, uyuşturucunun üretimi, dağıtımı, satışı ve bunların gençlerimize ulaşmasını engellemek için bütün kolluk güçlerimiz, bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor" diye konuştu.



Çelik, mücadeleyi "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına kadar götürdüklerini, bunun için kurulan narkotimlerin 2017 yılında 81 ilde yaygınlaştırılacağını belirtti.



"Türkiye terörden çok çekiyor. Bunun finansman kaynağı olan uyuşturucu boyutunu kurutmaya kararlıyız" diyen Çelik, bunun, Bakanlar Kurulunda uyuşturucuyla mücadelede alınan kararlar doğrultusunda, başbakan yardımcısı başkanlığında 8 bakanın içinde olduğu oluşumla koordine edilmeye çalışıldığını kaydetti.



HEDEFTE GENÇLER VAR



Valilik ve belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının bu mücadelede aktif rol aldığını, uyuşturucunun topyekun bir mücadele alanı olduğunu vurgulayana Çelik, bu çabaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer ülkelere örnek gösterildiğini bildirdi.



Uyuşturucu tacirlerinin en önemli hedefinin gençler olduğuna vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:



"Gençlerin kendi kişiliklerini bulduğu dönemde merak ve arkadaş etkisiyle 'Bir kereden bir şey olmaz' bakış açısıyla başlayan ve sonradan bağımlılığa giden bir döngü var. Bu sadece uyuşturucu değil, alkol, sigara ve uyuşturucuyu birlikte değerlendirmek gerekiyor. Üçü birbirini tetikliyor, bunu kötü alışkanlıklarla mücadele olarak da değerlendirmek lazım. Gençlerimiz önemli bir hedef kitle bu anlamda."

AA