Üşüyen köpek halk otobüsü ile yolculuk yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bu sabah içleri ısıtan bir olay yaşandı. Halk otobüsüne binen köpek, 10 durak sonra indi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 14:18

Bursa’da soğuktan üşüyünce onlarca yolcunun bulunduğu halk otobüsüne binen bir sokak köpeği 10 durak sonra indi. Sevimli köpek görenleri gülümsetti.

Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Mihraplı durağında bir köpek yolcularla birlikte Terminal otobüsüne bindi.

Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonra inerek uzaklaştı.

Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşların gülümsemesine neden oldu.