Usta oyuncudan üzücü haber

Usta oyuncu Ayberk Atilla, mesane kanserine yakalandığını açıkladı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 20:30

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk'ın Sadri Usta'sı Ayberk Atilla kansere yakalandı.Son olarak Kiralık Aşk ve Seksenler dizileriyle izleyicisi ile buluşan Ayberk Atilla, Mesane kanserine yakalandı. Atilla, hastanede müşahede altına alındı.

"KAN DEĞERLERİM DÜŞÜYOR"

Atilla, Posta'ya yaşadığı kanser hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki Atilla şöyle konuştu: "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu" dedi.

"KEMOTERAPİ TEDAVİSİNE UZAK BAKIYORUM"

"Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben de kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum. Tedavisiyle ilgili izlenilecek yol önümüzdeki günlerde netleşecek."

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Son olarak reyting rekortmeni dizieler Seksenler ve Kiralık Aşk'ta oynadı.