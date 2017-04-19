Usta oyuncu Bülent Kayabaş yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş, geçirdiği hastalık nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:16

Usta oyuncu Bülent Kayabaş, 72 yaşında hayata veda etti. Kayabaş'ın bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

25 Ağustos 1945'te Eskişehir'de doğan Bülent Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel oldu ve birçok tiyatro oyununda oynadı.

Tam adı Osman Bülent Kayabaş olan oyuncu, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

Usta oyuncu, 1981 yılında "Avni Dilligil" En İyi Oyuncu ödülünü aldı.