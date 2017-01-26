Üsküdar'da yangın
Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Üsküdar’da Çavuşdere Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye eri, müdahale ediyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
NTV